الجامعة العربية ترحّب بعقد مؤتمر لحل القضية الفلسطينية

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رياض - احمد صلاح - رحّبت جامعة الدول العربية بمبادرة البحرين بعقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية.

وأعلن مندوب دولة فلسطين بالجامعة العربية السفير مهند العكلوك، عن تبني عدة مبادرات عربية، أهمها عقد مؤتمر دولي للسلام لحل القضية الفلسطينية برعاية الأمم المتحدة، على أرض البحرين.

وأكد دعم هذه المبادرة وتأييدها باعتبارها استجابة لخطة السلام التي طرحها الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس عام 2018، في مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة على مدار 5 سنوات.

وقال السفير العكلوك في تصريحات له اليوم الأربعاء، قبيل انعقاد القمة العربية 33 المقررة يوم الخميس، إن هذه الخطة تهدف إلى إطلاق آلية سياسية جادة بسقف زمني محدد، تفضي إلى إنهاء الاحتلال على أساس مرجعيات دولية لعملية السلام، وهي قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بجميع أولوياتها وعناصرها، بالإضافة إلى الأرض مقابل السلام.