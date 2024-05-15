انت الأن تتابع خبر فاينانشال تايمز:جهاز أمني فلسطيني جديد ودول عربية تدرس طلب بايدن والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - دعت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن دولا عربية للمشاركة في قوة لحفظ السلام تنتشر في قطاع غزة بعد الحرب، وفق صحيفة فاينانشال تايمز الامريكية.



وكتبت الصحيفة الأمريكية: "إدارة بايدن تدعو الدول العربية إلى المشاركة في قوة لحفظ السلام سيتم نشرها في غزة بعد انتهاء الحرب، على أمل ملء الفراغ في القطاع إلى أن يتم تشكيل جهاز أمني فلسطيني ذي مصداقية".



أضافت الصحيفة أن مصر والإمارات والمغرب تدرس هذه المبادرة حسب مسؤولين غربيين وعرب في الوقت الذي لا يريد فيه بايدن نشر قوات أمريكية في غزة.



وحسب الصحيفة، رفضت دول عربية أخرى بينها السعودية فكرة نشر قواتها، خوفا من أن يُنظر إليها على أنها "متعاونة مع إسرائيل".