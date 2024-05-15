انت الأن تتابع خبر القسام:مقتل 12 جنديا صهيونيا في جباليا .. وقنص جندي برفح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت كتائب الشهيد عزّ الدين القسام / الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) مقتل (12) جنديا على الأقل في عملية مركّبة في مخيّم جباليا، وقنص جندي صهيوني في مدينة رفح.



وقالت القسام في تغريدة عبر قناتها على "تلغرام" إنه وفي عملية مركبة في منطقة "بلوك 4" بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، قام مجاهدو القسام باستهداف جرافة عسكرية من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" واستهداف قوة صهيونية تحصنت داخل أحد المنازل بقذيفتين مضادتين للأفراد والاشتباك معها، وفور تقدم قوة النجدة للمكان تم تفجير عبوة "شواظ" في دبابة "ميركفاه"، وبعد محاولة سحب عتاد القوة المستهدفة الملقية على الأرض قام سلاح الجو الصهيوني بقصف المكان بشكل همجي، ما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن (12) جندياً في العملية.



كما تمكّن مجاهدو القسام من إسقاط قذيفة مضادة للأفراد عبر طائرة مسيرة على مجموعة من جنود الاحتلال شرق مخيم جباليا.



وأعلنت القسام قنص جندي صهيوني بالقرب من مسجد التابعين شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة.