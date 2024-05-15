انت الأن تتابع خبر نتنياهو يتحدى الأمم المتحدة بتصريحات مستفزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أنه لا جمعية عامة للأمم المتحدة ولا أي هيئة أخرى ستمنع إسرائيل من ما اسماه "حقها الأساسي في الدفاع عن النفس".

وأشار نتنياهو إلى أنه لن يسمح للفلسطينيين بإقامة دولة.

وأضاف نتنياهو، أن الحكومة توافق على خطة لزيادة حصة عدد العاملين الأجانب "بقدر كبير".

وكان نتنياهو قال في وقت سابق، إن حكومته مصممة على الانتصار المطلق وستضرب بكل قوة، ولن تدخر جهدا لإعادة المحتجزين في قطاع غزة.

وشدد رئيس الحكومة الإسرائيلية المتطرفة على أن تل أبيب "تواجه تحديات لم يواجهها أي جيش حديث، ويجب أن تدافع عن نفسها وألا تطلب ذلك من الأمريكيين أو غيرهم".