انت الأن تتابع خبر حصيلة جديدة لضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، ان حصيلة العدوان الإسرائيلي على غزة ارتفعت إلى 35 ألفا و233 شهيدا و79 ألفا و141 إصابة.

وأشارت إلى ان الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل للمستشفيات 60 شهيدا و80 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات.

من جانبها، قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) ان نحو 1.7 مليون شخص نزحوا في قطاع غزة، نصفهم من الأطفال، وكثير منهم نزحوا عدة مرات.

ولا يوجد مكان آمن في غزة، وهناك حاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار، والعائلات التي نجت من القتال في غزة تُدفع لمناطق مكتظة، حيث تعيش في الشوارع أو في مبان قيد الإنشاء، بحسب اليونيسف.