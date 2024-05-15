انت الأن تتابع خبر اتفرج .. محاولة اغتيال رئيس الوزراء السلوفاكي ووضعه حرج والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - تعرَّض رئيس الوزراء السلوفاكي روبرت فيكو، الأربعاء، لإطلاق نار عدة مرات بعد اجتماع حكومي في مدينة هاندلوفا بوسط البلاد، في حين أعلنت الحكومة أنه في وضع حرج، إثر هذا الهجوم الذي ندَّد بها قادة أوروبيون.

يتولى فيكو، الزعيم الشعبوي الذي يُعدّ مقرباً من الكرملين، منصبه هذا منذ السنة الماضية. وكتبت الحكومة في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "اليوم، وبعد اجتماع الحكومة في هاندلوفا، وقعت محاولة اغتيال لرئيس وزراء الجمهورية السلوفاكية روبرت فيكو". وأضافت في بيان: "يتم نقله حالياً بمروحية إلى بانسكا بيستريتسا ووضعه حرج"، ووصفت الهجوم بأنه "محاولة اغتيال".

وجاء في منشور بصفحته على فيسبوك أن فيكو أُصيب بعدة طلقات. وقال الناطق باسم الشرطة، ماتيي نومان: "نؤكد تعرض رئيس الوزراء لهجوم"، وقال المكتب الحكومي في سلوفاكيا إن رئيس الوزراء أُصيب بجراح تهدد حياته بعد تعرضه لمحاولة اغتيال اليوم الأربعاء بإطلاق النار عليه.