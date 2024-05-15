انت الأن تتابع خبر وصول الطائرة السعودية الـ50 لإغاثة غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - واصل الجسر الإغاثي الجوي السعودي التدفق إلى مطار العريش الدولي في مصر، محملاً بأطنان من المواد الطبية والغذائية والإيوائية، لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ووصلت الطائرة الإغاثية الـ50 التي يسيّرها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتنسيق مع وزارة الدفاع، الأربعاء، إلى مطار العريش الدولي، وتحمل على متنها السلال الغذائية، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

وتأتي هذه المساعدات في إطار دور السعودية الإنساني المعهود بالوقوف مع الشعب الفلسطيني الشقيق في مختلف الأزمات والمحن التي تمر به.