انت الأن تتابع خبر نتنياهو: لن استبدل حكم حماستان بفتحستان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في رده على وزير الدفاع يوآف غالانت: لست مستعدا لاستبدال حكم حماستان بفتحستان.

وأضاف ان القضاء على حماس دون أي ذرائع هو الشرط الأول بشأن اليوم التالي، و"لن تدخل أي جهة للإدارة المدنية لشؤون غزة وبالتأكيد ليس السلطة الفلسطينية".

هذا وذكرت القناة الـ 13 الإسرائيلية، أن مكتب نتنياهو دعا لاجتماع مناقشة اليوم التالي للحرب ومخاطر عودة السلطة الفلسطينية لقطاع غزة.

وفيما يتعلق بعملية رفح، قالت قناة "إيه بي سي" عن مسؤولين أميركيين، ان تقييم الولايات المتحدة يشير إلى أن إسرائيل حشدت قوات كافية قرب رفح لبدء توغل واسع بالمدينة.

وأفادت القناة، بأن واشنطن غير متأكدة بشأن ما إذا كانت إسرائيل اتخذت قرارا نهائيا بغزو واسع لرفح.