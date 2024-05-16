انت الأن تتابع خبر لافروف:سنحارب الإسلاموفوبيا والروسيافوبيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جاء ذلك خلال تحية الوزير للمشاركين في منتدى الدبلوماسيين الشباب لدول منظمة التعاون الإسلامي المنعقد على هامش المنتدى الاقتصادي الدولي "روسيا – العالم الإسلامي: منتدى قازان"، حيث تابع لافروف: "مع منظمة التعاون الإسلامي، نحن مستعدون لمواصلة تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات وحماية القيم الروحية والأخلاقية المشتركة بين جميع أديان العالم، ومكافحة الإسلاموفوبيا وكراهية المسيحية والروسوفوبيا وغيرها من أشكال التعصب العنصري والعرقي والثقافي".



وأكد لافروف على أن روسيا، كأكبر قوة أوراسية وحضارة دولة، تحافظ تقليديا على علاقة صداقة قائمة على الاحترام المتبادل مع الدول الإسلامية. وأضاف: "نحن متحدون بقوة من خلال الالتزام القوي بالهوية الثقافية والحضارية لشعوب العالم وحقهم الطبيعي في الاعتزاز بتقاليدهم وتاريخهم، وفي تحديد مسارات تطورهم".



وشدد وزير الخارجية الروسي على أن روسيا تؤيد بشكل ثابت تشكيل نظام عالمي متعدد الأقطاب، أكثر عدلا وديمقراطية على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.