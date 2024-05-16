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من حضر قمة البحرين ومن تغيب عنها من الزعماء العرب

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رياض - احمد صلاح - انطلقت اليوم الخميس أعمال القمة العربية الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور عدد من القادة العرب والضيوف الأجانب.

وتناقش القمة صياغة موقف عربي

  • موحد تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني مع استمرار الحرب على قطاع غزة لأكثر من 7 أشهر، والأزمة الإنسانية في السودان، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية.

وتضم الجامعة العربية 22 دولة،

  • ومنذ بدء القمم العربية العادية والطارئة في القاهرة عام 1946، تستضيف المنامة للمرة الأولى اجتماع مجلس جامعة على مستوى القمة (القادة) في دورته العادية الـ33.

ويحضر قمة البحرين كل من:

  • الملك عبد الله الثاني
  • رئيس فلسطين محمود عباس.
  • رئيس مصر عبد الفتاح السيسي.
  • رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني.
  • رئيس العراق عبد اللطيف جمال رشيد.
  • رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي.
  • رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي.
  • رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد يونس المنفي.
  • رئيس جزر القمر المتحدة غزالي عثمان.
  • رئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري.
  • رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله.
  • أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
  • ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
  • الرئيس السوري بشار الأسد.
  • ويتغيب عن القمة من الزعماء العرب:

رئيس الجزائر عبد المجيد تبون وينوب عنه وزير الخارجية أحمد عطاف

  • ملك المغرب محمد السادس وينوب عنه رئيس الحكومة عزيز أخنوش
  • سلطان عمان هيثم بن طارق ويمثل السلطنة نائب رئيس الوزراء أسعد أل سعيد
  • أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح ويمثله رئيس الوزراءالشيخ أحمد العبد الله.
  • رئيس تونس قيس سعيد وينوب عنه وزير الشؤون الخارجية، نبيل عمار.
  • رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد وينوب عنه نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي محمد بن راشد
أحمد صلاح

أحمد صلاح

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