انت الأن تتابع خبر من حضر قمة البحرين ومن تغيب عنها من الزعماء العرب والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - انطلقت اليوم الخميس أعمال القمة العربية الـ33 في العاصمة البحرينية المنامة، بحضور عدد من القادة العرب والضيوف الأجانب.
وتناقش القمة صياغة موقف عربي
- موحد تجاه القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني مع استمرار الحرب على قطاع غزة لأكثر من 7 أشهر، والأزمة الإنسانية في السودان، بالإضافة إلى القضايا المتعلقة بالعمل العربي المشترك، في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأمنية.
وتضم الجامعة العربية 22 دولة،
- ومنذ بدء القمم العربية العادية والطارئة في القاهرة عام 1946، تستضيف المنامة للمرة الأولى اجتماع مجلس جامعة على مستوى القمة (القادة) في دورته العادية الـ33.
ويحضر قمة البحرين كل من:
- الملك عبد الله الثاني
- رئيس فلسطين محمود عباس.
- رئيس مصر عبد الفتاح السيسي.
- رئيس موريتانيا محمد ولد الشيخ الغزواني.
- رئيس العراق عبد اللطيف جمال رشيد.
- رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي.
- رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي.
- رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد يونس المنفي.
- رئيس جزر القمر المتحدة غزالي عثمان.
- رئيس وزراء الصومال حمزة عبدي بري.
- رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله.
- أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
- ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
- الرئيس السوري بشار الأسد.
- ويتغيب عن القمة من الزعماء العرب:
رئيس الجزائر عبد المجيد تبون وينوب عنه وزير الخارجية أحمد عطاف
- ملك المغرب محمد السادس وينوب عنه رئيس الحكومة عزيز أخنوش
- سلطان عمان هيثم بن طارق ويمثل السلطنة نائب رئيس الوزراء أسعد أل سعيد
- أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح ويمثله رئيس الوزراءالشيخ أحمد العبد الله.
- رئيس تونس قيس سعيد وينوب عنه وزير الشؤون الخارجية، نبيل عمار.
- رئيس الإمارات العربية المتحدة محمد بن زايد وينوب عنه نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي محمد بن راشد