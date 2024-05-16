انت الأن تتابع خبر عباس بقمة البحرين:حماس أعطت الذريعة لإسرائيل لقتل الفلسطينيين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس:إن العملية العسكرية التي نفذتها حماس بقرار منفرد في 7 أكتوبر وفرت لإسرائيل المزيد من الذرائع لتهاجم القطاع.

واضاف عباس خلال القمة العربية في دورتها الـ33 المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة: إن رفض حماس لإنهاء الانقسام صب في مصلحة إسرائيل.

وقال :لذلك أعلنا موقفا واضحا وصريحا وأننا ضد استهداف المدنيين بشكل مطلق، أولويتنا وقف العدوان الإسرائيلي، زيادة وصول المساعدات إلى القطاع، منع تهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة، تنفيذ حل الدولتين.

واضاف:إن جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة مستمرة منذ 7 أشهر بغطاء أمريكي، داعيا لـ"تفعيل شبكة الأمان العربية لتعزيز صمود شعبنا".



وقال عباس: إن جرائم الحرب والإبادة الجماعية في غزة مستمرة منذ 7 أشهر بغطاء أمريكي وأكثر من 70% من المساكن في القطاع دمرت بالكامل وكل ذلك بغطاء ودعم أمريكي يتحدى الشرعية الدولية وينتهك الأعراف والأخلاق.

واضاف: إن أمريكا الفيتو استخدمت 4 مرات، 3 منها لمنع وقف العدوان ومرة لمنع فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

وتابع:وفي الضفة والقدس واصلت دولة الاحتلال اعتداءاتها من خلال جيشها ومستوطنيها، فمتى تنتهي هذه المأساة ويتحرر شعبنا ودولتنا.

واضاف:نحن نؤدي واجبنا تجاه قضيتنا ودولتنا وشعبنا وشكلنا حكومة جديدة للقيام بمهامها خدمة لأبناء شعبنا وتحقيق الاستقرار وإعادة الأعمار، ورغم ذلك لم يقدم لها أي دعم مالي كما كان متوقعا.

وأكد ان إسرائيل لا تزال تحتجز أموالنا ما يجعلنا في وضع حرج للغاية.

وقال: لقد أصبح الوقت ملحا لتفعيل شبكة الأمان العربية لتعزيز صمود شعبنا وتمكين الحكومة من القيام بواجباتها ومطالبة الولايات المتحدة بالضغط على دولة الاحتلال للإفراج عن أموالنا وتتوقف عن استعمال الفيتو ضد شعبنا وسياسية ازدواجية المعايير.