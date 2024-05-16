انت الأن تتابع خبر السيسي بقمة البحرين:إما مسار السلام أو الفوضى والدمار والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - جدّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفضه لتهجير الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن إسرائيل تتهرب من مسؤولياتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وفي كلمته خلال القمة العربية في دورتها الـ33 المنعقدة في العاصمة البحرينية المنامة قال السيسي:إما مسار السلام أو مسار الفوضى والدمار الذي يدفع إليه التصعيد في قطاع غزة.

وقال:التاريخ سيتوقف طويلا أمام تلك الحرب ويسجل مأساة كبرى عنوانها الانتقام وحصار شعب كامل والسعي لتهجريهم واستيطان أراضيهم وسط عجز دولي.

واضاف: إن أطفال فلسطين الذين قتلوا ويتموا ومنهم عشرات الآلاف ستظل حقوقهم سيف مسلط على ضمير الإنسانية حتى إنفاذ العدالة.

وقال:لا نجد إرادة سياسية دولية راغبة في إنهاء الاحتلال وحل جذور الصراع عبر حل الدولتين.

وأكد ان مصر ستظل على موقفها الثابت فعلا وقولا لرفض تصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين أو تهجيرهم قسريا.

وتابع: إن إسرائيل تتهرب من مسؤولياتها لوقف إطلاق النار، وواهم من يتصور أن الحلول الأمنية أو العسكرية قادرة على تحقيق الأمن.

وقال:إن مصير المنطقة ومقدرات شعوب أهم وأكبر من أن يمسك بها دعاة الحروب، مبينا ان النظام الدولي يتعرض لاختبار وتبعاته ستكون كبيرة على السلم والأمن العالميين.