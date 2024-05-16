انت الأن تتابع خبر حزب الله يستهدف جل الدير والاحتلال يقر بإصابة 3 جنود والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بإختراق مسيرة جديدة قادمة من لبنان، في الوقت الذي أعلن "حزب الله"، أنه استهدف التجهيزات ‏التجسسيّة في موقع جل الدير بالأسلحة المناسبة.



وأشارت المعلومات إلى سماع دوي صفارات الإنذار في كل من"أدميت" و"إيلون" و"البصة" و"جورن" و"حانيتا" و"يعرا" و"ليمان" بسبب اختراق مسيّ



وفي سياق آخر قال حزب الله في بيان: "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، استهدفنا عند الساعة 5:15 من بعد ظهر اليوم التجهيزات ‏التجسسيّة في موقع جل الدير بالأسلحة المناسبة، وأصبناها إصابة مباشرة ما أدى إلى تدميرها".



‏بينما أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن جنديا أصيب بجروح خطيرة واثنين آخرين بجروح طفيفة عندما انفجرت طائرة بدون طيار انطلقت من لبنان في منطقة المطلة واصطدمت بمركبة عسكرية.



وتم نقل الثلاثة إلى مستشفى زيف في صفد ثم الجندي المصاب بجروح خطيرة تم نقله إلى مستشفى رمبام في حيفا. وردا على الحادث، هاجم سلاح الجو أهدافا في الأراضي اللبنانية .