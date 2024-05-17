انت الأن تتابع خبر سفن المساعدات تصل لغزة عبر الميناء الأمريكي العائم خلال يومين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت القيادة المركزية الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) في بيان الخميس، إرساء ميناء عائم مؤقت قبالة شواطئ قطاع غزة، في خطوة طال انتظارها ويؤمل في أن تساهم بزيادة إيصال المساعدات إلى القطاع المحاصر والمهدّد بالمجاعة، بحسب واشنطن بوست .

وقالت (سنتكوم) في بيان صحافي، "قام أفراد القيادة المركزية الأميركية الذين يدعمون المهمة الإنسانية لتوصيل مساعدات إنسانية إضافية إلى المدنيين الفلسطينيين المحتاجين، بتثبيت رصيف مؤقت على الشاطئ في غزة".

وقال قائد القوات البحرية الأميركية في الشرق الأوسط الأدميرال براد كوبر لصحافيين في واشنطن،"أعتقد أن حوالى 500 طن من المساعدات، ستصل في اليومين المقبلين، وهي موزّعة الآن على العديد من السفن".

من جهة أخرى، أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق، استمرار المفاوضات بشأن توزيع المساعدات. وأضاف "نضع اللمسات الأخيرة على خططنا التنفيذية للتأكد من استعدادنا للتعامل مع المساعدات عندما يصبح الرصيف العائم عاملا بكامل طاقته، مع ضمان سلامة موظفينا".