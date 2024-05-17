إيران تدين وترحب ببنود في بيان قمة البحرين

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رياض - احمد صلاح - أدانت وزارة الخارجية الإيرانية البند المتعلق بالجزر الإيرانية الثلاث في "الخليج الفارسي" الوارد في بيان قمة قادة جامعة الدول العربية الـ33، مرحبة بإدانة "جرائم الحرب في قطاع غزة".



وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ناصر كنعاني إنه "تم التأكيد مرات عديدة على أن الجزر الإيرانية الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغيرة هي جزء لا يتجزأ وأبدي من أراضي الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مشددا على أن "طرح هكذا مدعيات لا أساس لها من الصحة في هذا البيان مرفوض".



هذا ورحب كنعاني بـ"فقرات البيان الختامي للدفاع عن شعب فلسطين المظلوم وإدانة جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني في قطاع غزة"، مؤكدا "ضرورة المزيد من الوحدة والتلاحم للدول الإسلامية لوقف جرائم الحرب التي يرتكبها الكيان الصهيوني".