انت الأن تتابع خبر تصويت لحجب الثقة عن رئيسة جامعة كولومبيا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صوتت كلية الفنون والعلوم التابعة لجامعة كولومبيا لصالح حجب الثقة ضد رئيسة الجامعة نعمت شفيق، التي تعرضت لانتقادات واسعة بسبب تعاملها مع الاحتجاجات بشأن الحرب في غزة.



وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" أن أعضاء هيئة التدريس الذين صوتوا تابعون لكلية الفنون والعلوم، وهي الأكبر من بين 21 كلية في كولومبيا وتخدم أكبر عدد من الطلاب.



وأفادت أنه تم تقديم الاقتراح بالتصويت من قبل أعضاء هيئة التدريس الذين يترأسون مجلس إدارة الرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات فرع جامعة كولومبيا. ومن بين أعضاء هيئة التدريس الذين أدلوا بأصواتهم والبالغ عددهم 709، أيد الاقتراح 65%، وعارضه 29% وامتنع 6% عن التصويت.



وكان من بين مخاوفهم أن قيادة شفيق "لم تعرض طلابنا للخطر فحسب، على نطاق أوسع، بل تمثل تهديدا خطيرا للقيم الأساسية للجامعة: الحرية الأكاديمية، والحكم المشترك، وحرية التعبير، والحق في التجمع السلمي"، وفق بيان صحفي، لكلية بارنارد والرابطة الأمريكية لأساتذة الجامعات فرع جامعة كولومبيا.



وقال بن تشانغ، المتحدث باسم كولومبيا، في بيان إن شفيق "تواصل التشاور بانتظام مع أعضاء المجتمع، بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس والإدارة والأمناء، وكذلك مع قادة الولاية والمدينة والمجتمع".



وأرسلت شفيق في اليوم السابق رسالة إلى الخريجين، وذلك بعد إلغاء حفل التخرج على مستوى الجامعة بعد أسابيع من الاحتجاجات على حرب غزة، متمنية "أن تلهمكم التحديات التي واجهتموها خلال هذه الفترة الصعبة وتجعلكم أقوى".



وقالت في رسالتها: "أعلم أن الأسابيع القليلة الماضية كانت صعبة للغاية، ويؤسفني أننا لم نتمكن من الاحتفال بتخرجكم بالطريقة التقليدية".



ويأتي القرار في جامعة كولومبيا وسط موجة من الأصوات بحجب الثقة عن قادة الجامعات بشأن طريقة تعاملهم مع الاحتجاجات المناهضة للحرب التي اجتاحت حرم الجامعات، حيث أعرب أعضاء هيئة التدريس في كلية بارنارد وكلية إيموري وجامعة جنوب كاليفورنيا عن عدم ثقتهم في قادتهم في الأسابيع الأخيرة.