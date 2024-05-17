انت الأن تتابع خبر المقاومة تلقن قوات الاحتلال درساً قاسياً بغزة .. تفاصيل والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب القسام، الجمعة، إن مقاتليها دكوا مقر القيادة والسيطرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي شرق مخيم جباليا بقذائف هاون من العيار الثقيل، وتمكنوا من قنص جندي إسرائيلي شرق مدينة جباليا.

وفي وقت سابق، قالت القسام إن مقاتليها تسللوا خلف خطوط العدو شرق مخيم جباليا، واستهدفوا دبابة وناقلة جند في معسكر جباليا، وأوقعوا طاقمها بين قتيل وجريح.

من جانبها، قالت سرايا القدس إن مقاتليها قصفوا بوابل من قذائف هاون عيار 60 تجمعا لآليات وجنود العدو قرب برج الطناني شرق مخيم جباليا.

قالت سرايا القدس، إن مقاتليها استهدفوا مركز قيادة وسيطرة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة زلاطة شرق رفح بوابل من قذائف الهاون.

واستطاعت المقاومة تفجير آلية متقدمة للاحتلال بجوار مبنى البريد بالقرب من سوق جباليا.

واستهدفت المقاومة، طائرات إسرائيلية تقصف محيط آلية عسكرية، بمنطقة بلوك 2 بمخيم جباليا.

هذا وتشهد مختلف محاور التوغل في قطاع غزة قتالا ضاريا خاصة في مخيم جباليا شمال القطاع والمناطق الشرقية من رفح.