انت الأن تتابع خبر أبو عبيدة: العدو دخل للجحيم من جديد والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال الناطق الرسمي باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، في كلمة مصورة، ان الترويع والاجرام الممنهج هو الاستراتيجية الثابتة المتبعة من العدو في غزة.

وأشار أبو عبيدة، إلى أن العدو يعتقد انه لن يجد مقاومة في رفح، لكنه دخل للجحيم من جديد ويواجه مقاومة شرسة.

وتابع: رغم حرب التجويع والتدمير والقتل فإن مقاومتنا خلفها شعبنا تخرج أمام العدو من كل مكان.

وأضاف أبو عبيدة: الأسلحة الأمريكية المسخرة لإبادة شعبنا تحدث دمارا هائلا وهو الانجاز الوحيد للعدو المأزوم.

وقال أبو عبيدة خلال الكلمة: مستعدون لمعركة استنزاف طويلة مع العدو.

وقال الناطق باسم كتائب القسام: نحن غزة بسمائئها وهوائها وبحرها ورمالها.