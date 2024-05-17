انت الأن تتابع خبر اغتيال قيادي في حماس والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت مصادر من حركة حماس في تصريح إعلامي، استشهاد القيادي في الحركة شرحبيل السيد في غارة إسرائيلية على سيارة قرب منطقة المصنع بين لبنان وسوريا.

ولفتت المصادر إلى أن عدد الشهداء إثر الضربة بلغ 2، الأول هو شرحبيل السيد فيما الثاني هو فلسطيني من مدينة صيدا، فيما هناك جريحٌ آخر وحالته حرجة.

وكانت مسيرة إسرائيلية نفذت هجوما على سيارة بطريق المصنع الذي يربط لبنان بسوريا.

ويسجل قصف متبادل شبه يومي عبر الحدود اللبنانية الإسرائيلية بين حزب الله والجيش الإسرائيلي منذ اندلاع الحرب بين الدولة العبرية وحركة حماس في قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي.