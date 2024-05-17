انت الأن تتابع خبر بينهم مؤسس ستاربكس .. رجال أعمال وراء فضّ احتجاجاتِ الطلبة .. تفاصيل والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - بعدَ أنْ شهدت جامعة كولومبيا، فضّ الاعتصامات السلمية المؤيدة للفلسطينيين، من خلال الشرطة الأميركية التي دخلت الحرمَ الجامعيّ، بقرارٍ من عمدة نيويورك، كشفت صحيفة واشنطن بوست أن مجموعة من المليارديرات الأميركيين، منهم مؤسس ستاربكس، ضغطوا على العمدة من أجل إرسال الشرطة لفض الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين في جامعة كولومبيا.

وكشفت الصحيفة أنّ بعضِ رجال الأعمال، بينهم مؤسس شركة "كايند" للوجبات الخفيفة دانييل لوبيتزكي، ومدير صندوق التحوط الملياردير دانييل لوب، والملياردير لين بلافاتنيك والمستثمر العقاري جوزيف سيت، أجروا مكالمة فيديو عبر "زوم" في 26 أبريل مع عمدة المدينة إريك آدامز، بعد حوالي أسبوع من إرساله شرطة نيويورك لأول مرة إلى حرم جامعة كولومبيا.

وبحسب الصحيفة، فإنّه وخلال المكالمة، ناقش الحاضرون تقديم تبرعات سياسية لآدامز، وكذلك كيف يمكن لأعضاء المجموعة الضغط على رئيسة جامعة كولومبيا وأمنائها للسماح لرئيس البلدية بإرسال الشرطة إلى الحرم الجامعي للتعامل مع المتظاهرين، وذلك وفقًا لرسائل الدردشة التي تلخص المحادثة.

يشار إلى أن مجموعة من المليارديرات وعمالقة الأعمال الأميركيين يعملون على تشكيل الرأي العام الأميركي لخدمة مصالح دولة الاحتلال.

وكانت الرسائل التي تصف المكالمة مع آدامز من بين آلاف الرسائل التي سُجلت في محادثة عبر تطبيق واتساب بين بعض أبرز قادة الأعمال والممولين في الولايات المتحدة، بما في ذلك الرئيس التنفيذي السابق لشركة ستاربكس هوارد شولتز، ومؤسس شركة ديل ومديرها التنفيذي مايكل ديل، وجوشوا كوشنر، مؤسس "ثرايف كابيتال" وشقيق جاريد كوشنر، صهر الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقد قام الأشخاص الذين لديهم إمكانية الوصول المباشر إلى محتويات سجل الدردشة بإطلاع صحيفة واشنطن بوست عليه، شرط عدم الكشف عن هويتهم؛ لأن محتويات الدردشة كان من المفترض أن تظل خاصة.