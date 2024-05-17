انت الأن تتابع خبر الاستئناف التونسية تؤيّد الحكم الابتدائيّ على الغنوشي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أيدت محكمة الاستئناف، الجمعة، حكمًا ابتدائيًا بسجن "راشد الغنوشي"، ثلاثة سنوات مع فرض غرامة مالية، وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء التونسية الرسمية.

وكانت محكمة تونسية قد أصدرت، في فبراير الماضي، حكمًا بسجن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، وصهره وزير الخارجية السابق رفيق عبد السلام، لمدة 3 سنوات مع النفاذ العاجل، في قضية تتعلق بقبول حزبه "تبرعات مالية من جهة أجنبية، في حملته الانتخابية لعام 2019".

كما غرّمت حزب حركة النهضة نحو 1.17 مليون دولار، أو ما يعادله بالدينار التونسي، في القضية، وفق ما أفاد به المتحدث باسم المحكمة، محمد زيتونة، لوسائل إعلام محلية.