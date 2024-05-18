انت الأن تتابع خبر شهيد مطارد بجنين جراء قصف الاحتلال بالطيران مبنى من طابقين والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قصف الطيران الحربي التابع لقوات الاحتلال مبنى من طابقين في حارة الدّمج بمخيّم جنين للاجئين، شماليّ الضفة الغربيّة.

وقالت وزارة الصحة إنّ شهيدًا وخمس إصابات بشظايا (حالتهم مستقرة) وصلت إلى مستشفى جنين الحكومي، كما وصلت 3 إصابات (بحالة مستقرة) إلى مستشفى ابن سينا، جراء قصف الاحتلال على جنين.

ونعت سرايا القدس، الجناح العسكري المسلح لحركة الجهاد الإسلامي في بيانٍ " إلى الأمتين العربية والإسلامية الشهيد القائد إسلام خمايسة أحد قادة كتيبة جنين الذي ارتقى جراء غارة صهيونية غادرة على مخيم جنين".

وأضافت: "وتعاهد سرايا القدس أنها ستبقى ثابتة على درب الجهاد والمقاومة حتى التحرير والعودة".