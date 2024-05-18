انت الأن تتابع خبر إضراب شامل بجنين بعد اغتيال القائد الخمايسي والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد اغتيال الاحتلال الإسرائيلي القيادي في كتيبة جنين إسلام خمايسي، بقصف بطائرة حربية الليلة الماضية، أعلن سكان مدينة ومخيم جنين في الضفة الغربية المحتلة، السبت، إضرابا شاملا حدادا على روح الشهيد.

وكانت سرايا القدس، أعلنت استشهاد القائد إسلام خمايسي أحد قادة كتيبة جنين الذي ارتقى جراء غارة للاحتلال الإسرائيلي على مخيم جنين.

وقالت حركة الجهاد الإسلامي: نزف الشهيد إسلام خمايسي القائد في سرايا القدس- كتيبة جنين في إثر استهداف الاحتلال مبنى في المخيم.

من جهته قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إن مقاتلة حربية قصفت هدفا في مدينة جنين.