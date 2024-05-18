انت الأن تتابع خبر الاحتلال يرتكب 9 مجازر خلال 24 ساعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت وزارة الصحة في قطاع غزة، ان الاحتلال ارتكب 9 مجازر في القطاع راح ضحيتها 83 شهيدا و105 مصابين خلال 24 ساعة.

وارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 35 ألفا و386 شهيدا و79 ألفا و366 مصابا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

من جهة ثانية، أعلن الناطق باسم جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة محمود بصل أن العملية الإسرائيلية المكثفة على جباليا (شمال القطاع) -لليوم السابع على التوالي- أسفرت عن تدمير نحو 300 منزل بشكل كامل، واصفا الدمار في المنطقة بـ"الهائل".