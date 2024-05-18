انت الأن تتابع خبر النمسا تعتزم استئناف تمويل الأونروا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تعتزم النمسا، إستئنانف تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" الذي علقته بناء على مزاعم إسرائيلية بمشاركة موظفين في الوكالة بهجوم 7 تشرين الأول.



وقالت وزارة الخارجية النمساوية، في بيان، إنه بعد تحليل دقيق لخطة عمل وضعتها وكالة "الأونروا" لضمان حيادها وتعزيز مراجعاتها الداخلية وتحسين مراقبة موظفيها "سنصرف تمويلا للأونروا من جديد".



وأضافت الوزارة أن تمويلا قيمته الإجمالية 3.4 مليون يورو أُدرج في ميزانية الوكالة لعام 2024 من المقرر صرف أول دفعة منه في فصل الصيف .