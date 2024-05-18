انت الأن تتابع خبر نائب رئيس الموساد السابق: حرب غزة لاطائل منها وتكبدنا الخسائر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - صرح عضو الكنيست الإسرائيلي رام بن باراك، السبت، إن الحرب في غزة "لا طائل منها" وإن بلاده "تخسرها" و"اقتصادنا ينهار".



وجاء تلك التصريحات التب أدلى بها "رام بن باراك" النائب عن حزب "هناك مستقبل" المعارض للإذاعة العامة الإسرائيلية.وسبق أن شغل بن باراك منصب نائب رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) في الفترة من 2009 إلى 2011، ورئيس لجنة الأمن والخارجية بالكنيست بين عامي 2021- 2022.



وقال "بن باراك": "هذه حرب بلا هدف ونحن نخسرها بشكل لا لبس فيه".



وأضاف: "نحن مجبرون على العودة للقتال في نفس المناطق، وخسارة المزيد من الجنود".



وبوتيرة يومية، تعلن فصائل فلسطينية عن قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.



وتواجه السلطات الإسرائيلية اتهامات محلية بالتستر على حصيلة أكبر بكثير من القتلى والجرحى بين صفوف الجيش.



وتابع عضو الكنيست "كذلك فنحن نخسر على الساحة الدولية، وتشهد علاقاتنا مع الولايات المتحدة تدهورا شديدا، والاقتصاد الإسرائيلي ينهار".



وختم "بن باراك" متسائلا: "أرني شيئًا واحدًا نجحنا فيه!" .