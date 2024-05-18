انت الأن تتابع خبر القسام تعلن عن قتل 5 جنود إسرائيليين .. تفاصيل العملية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت كتائب القسام، مساء السبت، قتل 5 جنود إسرائيليين آخرين شرق رفح، بجنوب قطاع غزة.

وقالت القسام، أنها تمكنت من استدراج قوة إسرائيلية وتفجير عبوة بها وقتل 5 جنود من أفرادها وإصابة آخرين في شرق مدينة رفح.

كما أعلنت أنها استهدفت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "الياسين 105" في محيط المقبرة شرق رفح، كما استهدفت جرافة عكسرية إسرائيلية بعبوة "شواظ" قرب مسجد هارون شرقي مدينة رفح.

وفي وقت سابق اليوم، أكدت القسام أنها قتلت 15 جنديا إسرائيليا في عملية شرق رفح أيضا.