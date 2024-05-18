انت الأن تتابع خبر الإعلام العبري: حدث صعب للجيش الإسرائيلي في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بعد أن أعلنت كتائب القسام أنها قتلت 20 جنديا إسرائيليا في عمليتين شرق رفح بجنوب القطاع، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية مساء السبت بوقوع حدث صعب للجيش الإسرائيلي في غزة.

هذا وقال الجيش الإسرائيلي مساء السبت إن قوات لواء المظليين تخوض قتالا مكثفا في قلب مدينة جباليا وأماكن لم تعمل بها مسبقا بشمال قطاع غزة.

من ناحية ثانية، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي بتل أبيب انه تم العثور على جثة "المختطف" رون بنيامين في غزة.

وقال: 128 مختطفا حاليا في غزة، "ونعمل على عودتهم بسلام في أسرع وقت ممكن"