انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال يعلن مقتل 3 جنود في غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأحد مقتل 3 من جنوده في المعارك الدائرة في قطاع غزة.

والقتلى هم الرقيب نحمان مئير حاييم فاكنين (نحمان مئير حاييم فاكنين) 20 عاما من إيلات، مقاتل في دورية جفعاتي، سقط في معركة جنوب قطاع غزة.

الرقيب نوعم بيتان 20 عاما من موشاف ياد رمبام، مقاتل في دورية جفعاتي، قتل في معركة جنوب قطاع غزة، والرقيب بن أفيشاي 20 عاماً من المنهارية، جندي في سرية المعلومات التابعة للواء المظليين، قتل في معركة شمال قطاع غزة.