انت الأن تتابع خبر العاهل السعودي يدخل المستشفى لاجراء فحوصات طبية والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - سيجري الملك سلمان بن عبد العزيز فحوصات طبية، إثر معاناته من ارتفاع الحرارة وألم المفاصل، بحسب ما أعلن الديوان الملكي السعودي، الأحد.
وجاء في بيان الديوان الملكي:
- "تقرر أن يجري خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - هذا اليوم الأحد 11 ذو القعدة 1445هـ الموافق 19 مايو 2024م فحوصات طبية في العيادات الملكية في قصر السلام بجدة، حيث يعاني - حفظه الله - ارتفاعا في درجة الحرارة وألما في المفاصل، وقد ارتأى الفريق الطبي المعالج عمل بعض الفحوصات لتشخيص الحالة الصحية وللاطمئنان على صحته".
- وكان الملك السعودي دخل مستشفى الملك فيصل في 24 أبريل الماضي لإجراء فحوصات روتينية لبضع ساعات.