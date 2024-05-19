انت الأن تتابع خبر العاهل السعودي يدخل المستشفى لاجراء فحوصات طبية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - سيجري الملك سلمان بن عبد العزيز فحوصات طبية، إثر معاناته من ارتفاع الحرارة وألم المفاصل، بحسب ما أعلن الديوان الملكي السعودي، الأحد.

وجاء في بيان الديوان الملكي: