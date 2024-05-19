انت الأن تتابع خبر الاحتلال يُعمق جراح الغزيين ويمنع إدخال 3000 شاحنة مساعدات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يواصل الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال المساعدات الغذائية والتموينية والأدوات والمستلزمات الطبية والوقود للمستشفيات وللأجهزة التي تقدم الخدمات الإنسانية في غزة، بحسب المكتب الإعلامي الحكومي في القطاع.

وقال المكتب الإعلامي ان الاحتلال، يمنع كذلك سفر الجرحى والمرضى بعد احتلال معبر رفح الحدودي وإغلاق معبر كرم أبو سالم لليوم الثالث عشر على التوالي، مما يضاعف الأزمة الإنسانية العميقة في قطاع غزة.

وأشار في تصريح صحفي، إلى أنه خلال أيام إغلاق المعبرين؛ الاحتلال منع إدخال قرابة 3000 شاحنة مساعدات مختلفة، ومنع 690 جريحا ومريضا من السفر لتلقي العلاج في المستشفيات خارج قطاع غزة، مما "يشكل خطورة واضحة في ظل انهيار المنظومة الصحية" واستهداف وتدمير وحرق وإخراج المستشفيات عن العمل بشكل كامل، وهو ما يعزز ارتكاب الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية ضد المدنيين والأطفال والنساء.

وأضاف أن "الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لم يقوموا بواجبهم ولم يُمارسوا الدور المطلوب منهم لمنع الإبادة الجماعية، بل إنهم منحوا الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في جريمة الإبادة الجماعية، ومواصلة سياسات التجويع والحصار في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".

وحمّل المكتب الإعلامي الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي كامل المسؤولية عن استمرار حرب الإبادة الجماعية، مدينا استمرار هذه الجريمة بكل العبارات.

وطالب كل دول العالم الحر والمنظمات الدولية والأممية إلى إدانة هذه الجريمة المستمرة للشهر الثامن على التوالي، وبالضغط على الاحتلال من أجل وقف حرب الإبادة الجماعية، وفتح المعابر فورا قبل وقوع الكارثة الإنسانية، والسماح لإدخال المساعدات لأكثر من مليونين و400 ألف إنسان يعيشون في قطاع غزة بينهم مليونا نازح يعيشون على المساعدات بشكل أساسي ووحيد.