انت الأن تتابع خبر هل لا تزال حماس قادرة على إنتاج الأسلحة .. تصريحات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أكدت مصادر بجيش الاحتلال الإسرائيلي، ان حركة حماس لا تزال قادرة على إنتاج الأسلحة والصواريخ رغم أشهر من القتال، بحسب القناة الـ12العبرية.

وأضافت المصادر أنه لا يزال في غزة آلاف الصواريخ وكميات كبيرة جدا من قذائف الهاون.

من ناحية ثانية، أعلنت كتائب القسام أنها نقصف قوات العدو المتمركزة داخل معبر رفح البري جنوبي القطاع بقذائف هاون.

وأعلنت سرايا القدس أنها تخوض اشتباكات ضارية مع جنود وآليات العدو الصهيوني في محاور التقدم شرق وجنوب شرق مدينة رفح.