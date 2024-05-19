انت الأن تتابع خبر مواصلة الاعتداء على الشاحنات الأردنية المتجهة لغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعتدت مجموعة من المستعمرين المتطرفين، الأحد، على شاحنتين أردنيتين محملتين بالمواد الغذائية على معبر ترقوميا شمال غرب الخليل، كانتا متجهتين إلى قطاع غزة.



وأفادت مصادر أمنية، أن المستعمرين أتلفوا جزءا من الحمولة وألقوا بها على الأرض، بهدف منع وصولها لإغاثة المواطنين في قطاع غزة.



يشار إلى أن هذه المرة الثامنة التي يتم فيها الاعتداء على شاحنات المساعدات والسائقين الأردنية والعربية والأجنبية على معبر ترقوميا بحماية جيش الاحتلال.