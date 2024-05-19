انت الأن تتابع خبر هبوط صعب لمروحية الرئيس الإيراني في محافظة أذربيجان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أفادت تقارير إعلامية إيرانية اليوم الأحد أن مروحية كان على متنها الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي نفذت "هبوطا صعبا" في محافظة أذربيجان الشرقية.

وقال التلفزيون الايراني:إن فرق الانقاذ تحاول الوصول الى مكان الحادث.

وحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية، فقد "أشارت بعض التقارير إلى أن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تعرضت لحادث في محافظة أذربيجان الشرقية".

وذكرت الوكالة أن بعض مرافقي الرئيس الإيراني في هذه المروحية تمكنوا من الاتصال بالمركز، وبالتالي تتزايد الآمال في انتهاء هذه الحادثة دون خسائر في الأرواح.

وكانت هذه القافلة تضم 3 مروحيات، ووصلت مروحيتان تقلان بعض الوزراء والمسؤولين، بسلام إلى وجهتهما.

وتشير المعلومات إلى أن إمام جمعة تبريز آية الله هاشم ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان كانا على متن المروحية التي تقل الرئيس الإيراني.

ونقلت تقارير أخرى عن الهلال الأحمر وقوات الشرطة أنه تجري عمليات البحث عن المروحية المفقودة، وأن فرق الإغاثة بصدد الوصول لمكان الحادث.

من جهتها، قالت وكالة "مهر" في تعليق على "ما تداول من شائعات في الإنترنت حول سقوط إحدى المروحيات الثلاث من الموكب الرئاسي"، إنه " قبل دقائق قليلة هبطت المروحية التي تقل الرئيس على الأرض بسبب الطقس الضبابي في المنطقة الشمالية من أذربيجان الشرقية، والآن يتجه موكب الرئيس إلى تبريز برا".

وحسب "إرنا"، فقد كان رئيسي وصل صباح اليوم إلى محافظة أذربيجان الشرقية لافتتاح سد قیزقلعه‌ المشترك على نهر أراكس الحدودي مع أذربيجان.

وأشارت وكالات إيرانية إلى أن رئيسي زار اليوم الأحد محافظة أذربيجان الشرقية، حيث افتتح مع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف سد "قيز قلعة سي"، وهو مشروع مشترك بين إيران وأذربيجان.

وقال وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي إنه بعد افتتاح سد "قيز قلعه سي" كان رئيسي والوفد المرافق له في طريق العودة بعدة مروحيات، واضطرت إحداها إلى القيام بهبوط اضطراري صعب بسبب سوء الأحوال الجوية والوضع في المنطقة.

وأشار وحيدي إلى أنه تم إرسال فرق الإنقاذ إلى المنطقة، "لكن بسبب الضباب في المنطقة، قد يستغرق الوصول إلى المروحية بعض الوقت".

وأضاف: "لقد تواصلنا مع مرافقي الرئيس، لكن لأن المنطقة معقدة بعض الاتصالات صعبة ونحن بانتظار وصول فرق الإنقاذ إلى منطقة الحادث وهبوط المروحية وتزويدنا بالمعلومات".