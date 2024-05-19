انت الأن تتابع خبر آخر تطورات حادثة سقوط طائرة الرئيس الإيراني .. ومصدر يعلن مقتله والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - عقد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني جلسة طارئة برئاسة خامنئي، لبحث تداعيات سقوط طائرة الرئيس الايراني.

وقال مصدر مسؤول إيراني: إن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني يعرف مصير الرئيس الايراني إبراهيم رئيسي، وهو يُخفي خبر مقتله بتحطم المروحية التي تقله ومعه وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومسؤولون آخرون.

وأضاف:إن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني جلسة طارئة برئاسة خامنئي سيعلن خلال الساعات القادمة خبر وفاة الرئيس الايراني ومن رافقه في المروحية.

وأمر قائد الجيش الإيراني بتوظيف كل إمكانات الجيش والحرس الثوري لعملية البحث عن طائرة الرئيس رئيسي، بحسب ما نقله التلفزيون الرسمي.

وأوقف التلفزيون الحكومي جميع البرامج المعتادة من أجل عرض صلوات لسلامة الرئيس إبراهيم رئيسي في أنحاء البلاد.

وأكدت وسائل إعلام إيرانية، أن الحدث ليس عرضيا بل هو عملية اغتيال وراءها إسرائيل.

وقال مسؤول إيراني لرويترز:إنه لا يزال يحدونا الأمل لكن المعلومات الواردة من موقع التحطم مقلقة للغاية.

وقالت القناة 12 العبرية: إن تقديرات أجهزة الاستخبارات الدولية تقول إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي قُتل في حادثة المروحية.

وقال وزير الصحة الإيراني: لقد وفرنا كل الإمكانيات لعلاج الرئيس الإيراني ومن معه فور العثور على مروحيته.