انت الأن تتابع خبر المغرب ينتفض نصرة لفلسطين .. صور وفيديو والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تتواصل في المملكة المغربيّة، لليوم الخامس والعشرين بعد المئة الثانية المسيرات العارمة التي تندد بالعدوان الوحشيّ والإبادة الجماعيّة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيليّ بحقّ الفلسطينيين في قطاع غزّة.

ففي شماليّ المملكة انطلقت السبت مسيراتٌ حاشدة خاصّة في مدينتيْ طنجة وتطوان، شملت رفع أعلامٍ فلسطين والتنديد بما يقوم به الاحتلال من إبادة جماعيّة، إضافةً إلى مشاهد تمثيليّة لما يعانيه الأطفال الفلسطينيون جرّاء الحرب الوحشيّة الممتدة.

وفي الدار البيضاء، العاصمة الاقتصاديّة للمملكة، خرج الآلاف في مسيرةٍ دعت لها قوى نقابية وحزبيّة وناشطون شباب، جابت شوارع البيضاء، رافعةً علم فلسطين ولوحاتٍ تندد بمجرم الحرب رئيس وزراء الاحتلال وتطالب بعقاب كلّ الموغلين والشّركاء في الدّم الفلسطيني. وفي عاصمة المملكة الرّباط، يشهد، كلّ أسبوع، شارع محمّد الخامس وتحديدًا مقابل مبنى البرلمان المغربيّ مظاهراتٍ مؤيدة للفلسطينيين ومنددة بالعدوان.