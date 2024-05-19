انت الأن تتابع خبر جيش الاحتلال يعترف بمقتل 23 جنديًا منذ بداية مايو الجاري والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الأحد، بمقتل ضابط ثالث، بعد ساعات من الإعلان عن مقتل اثنين آخرين، متأثرًا بجراحه في معارك مع المقاومة الفلسطينية شماليّ قطاع غزة، وقالت وسائل إعلام عبرية، إن القتيل الأخير الذي أعلن عنه، هو الرائد "غال شبات" حيث كان يعمل ضابطًا في الكتيبة 202 من لواء المظليين 35، وقد أصيب في معارك مع المقاومة في منطقة جباليا.

وسمح جيش الاحتلال بنشر أسماء 23 جنديًا قتلوا خلال المعارك مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة منذ بداية شهر مايو الجاري، وسط ترجيحات بأن يكون العدد أكبر بكثير من المعلن عنه.

وبذلك يرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قُتلوا منذ بدء العدوان البري في 27 أكتوبر 2023 إلى 283 بحسب إحصاءات الإعلام العبري، كما ترتفع حصيلة قتلى جيش الاحتلال، منذ بداية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، إلى 631 قتيلاً.