انت الأن تتابع خبر مي عمر ومحمد سامي يشعلان السوشال ميديا والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مجموعة فيديوهات تظهر لحظات رومانسية مميزة جمعت الممثلة مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، خلال حفل زفاف شقيقة محمد، ريم سامي.



وأظهرت الفيديوهات مي عمر وهي ترقص بجانب زوجها بحب وانسجام، وتبادل الثنائي نظرات رومانسية تعبّر عن مدى الحب والدعم المتبادل بينهما.



ولفت هذا المشهد أنظار الحاضرين والمتابعين على مواقع التواصل، الذين عبّروا عن إعجابهم الشديد بتناغم مي عمر وزوجها وتواصلهما العاطفي العميق.



يُذكر أن مي عمر ومحمد سامي من الثنائيات الفنية المميزة في الوطن العربي، إذ حققا نجاحات كبيرة على المستوى الشخصي والمهني.



واحتفلت الفنانة الشابة ريم سامي، الجمعة، بحفل زفافها على رجل الأعمال محمد المغازي بأحد الفنادق الكبرى في القاهرة، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام، بينما أحيا السهرة السعيدة عدد من نجوم الغناء على رأسهم عمرو دياب وتامر حسني .