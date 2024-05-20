انت الأن تتابع خبر الإعلان عن خليفة الرئيس الإيراني ووزير خارجيته والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلن المرشد الإيراني، علي خامنئي، الاثنين، الحداد الوطني العام في البلاد لخمسة أيام، إثر وفاة الرئيس، إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية، حسين أمير عبد اللهيان، في حادث تحطم مروحية بشمال غربي البلاد.

وكلّف خامنئي، النائب الأول لرئيس الجمهورية، محمد مخبر، بتولي مهام الرئاسة.

وقال خامنئي: "التزاماً بالمادة الـ131 من الدستور، يتولى مخبر رئاسة السلطة التنفيذية"، لافتاً إلا أنه يتوجب عليه، بحسب القوانين النافذة، العمل مع رئيسَي السلطتين التشريعية والقضائية لإجراء انتخابات رئاسية جديدة، "في مهلة أقصاها 50 يوماً".

كما تم تعيين علي باقري كني، وزيرا للخارجية الإيرانية بعد الإعلان عن مصرع الوزير حسين أمير عبداللهيان في حادث تحطم المروحية.

وتم أيضا تعيين عباس عراقجي وعلي أبو الحسني وسيد رسول مهاجر، بمنصب مستشارين لوزير الخارجية.