انت الأن تتابع خبر الاحتلال يهدم بناية من أربعة طوابق في بيت لحم والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - استكمالاً للنهج الوحشي والانتقامي، ضد الشعب الفلسطيني، قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح الاثنين، بهدم بناية سكنية في قرية ارطاس، جنوب مدينة بيت لحم.

وأفاد مجلس قروي أطراس، في بيان، بأن جرافات الاحتلال اقتحمت القرية وهدمت بناية مكونة من أربعة طوابق تقع في منطقة عطان.

وأشار رئيس مجلس قروي أرطاس لطفي أسعد، إلى أن تصعيدا واضحا في الفترة الأخيرة من قبل قوات الاحتلال بحق أهالي أرطاس، من خلال هدم عدد من المنازل وإخطار أخرى بوقف البناء، كذلك هدم غرف زراعية، إضافة إلى الاقتحامات المتكررة للمستوطنين المتطرفين اليهود لأراضي القرية ومحاولة الاستيلاء عليها كما حدث في منطقة "خلة القطن".