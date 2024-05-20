انت الأن تتابع خبر الجنائية الدولية:مذكرات اعتقال لنتنياهو وغالانت والسنوار وهنية والضيف والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - نقلت شبكة "سي إن إن" عن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أنه يسعى لإصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس حركة حماس في غزة يحيى السنوار ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والقائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس محمد الضيف، بتهم ارتكاب جرائم حرب.

وأضاف المدعي العام أن المحكمة تسعى -أيضا- لإصدار مذكرات اعتقال بحق وزير الدفاع يوآف غالانت واثنين من قادة حماس.

وقال مدعي عام الجنائية الدولية:إن من التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت هي القضاء على جماعة بشرية واستخدام التجويع كسلاح حرب.

وزاد:إن نتنياهو وغالانت حرما المدنيين من أساسيات البقاء على قيد الحياة في غزة

وأضاف المدعي العام:إن السنوار واسماعيل هنية هما المسؤولان عن عملية السابع من اكتوبر وهما من أعطيا أوامر العملية.

وتابع:قدمت اليوم طلبات لاصدار مذكرات اعتقال بشأن الوضع في دولة فلسطين.

ودعا المدعي العام، إلى إطلاق سراح الأسرى لدى حماس والجهاد الاسلامي في غزة فورا.

وأكد أن القانون يجب أن يسري على الجميع ولا يمكن السماح لأحد أن يفلت من العقاب.

وقال: نحن نقوم بمهامنا بشكل حيادي ويجب أن تتوقف محاولات تخويف المحكمة الجنائية، في إشارة إلى تهديدات إسرائيل.

ومن جانبه، قالت القناة 13 العبرية نقلا عن مصدر مقرب من نتنياهو:إن مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت وصمة عار على نطاق عالمي.