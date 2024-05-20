انت الأن تتابع خبر 35562 شهيدا و79652 مصابا في اليوم الـ 227 للعدوان على غزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35562 شهيدا و 79652 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وقالت “صحة غزة” في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 227 على قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي يرتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 106 شهداء و 176 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.



وبينت أنه لا زال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.