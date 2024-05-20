انت الأن تتابع خبر الدفاع الأميركية تعلّق على سقوط طائرة الرئيس الإيراني والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الإثنين، إنه ليس لديه أي معرفة بسبب تحطم طائرة الهليكوبتر في الحادث الذي أودى بحياة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، مضيفًا أنه لا يتوقع بالضرورة أي تأثير أوسع على الأمن في المنطقة.



في سياقٍ متّصل قال مسؤولٌ كبير في البيت الأبيض، إنّه "لا يرى أي مؤشرات على وجود تدخل أجنبي في تحطم مروحية الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي".

وأشار المسئول الذي فضل عدم ذكر إسمه في تصريح لشبكة "إن بي سي نيوز" الأميركية إلى "أنه لا يوجد دليل على وجود أعمال إجرامية في تحطم المروحية، أو تدخل أجنبي على الإطلاق"، مضيفًا أنّ "وفاة رئيسي لن تؤدي إلى تغييرات جذرية في العلاقات بين طهران وواشنطن".

في حين كانَ قطع الرئيس الأميركي إجازته، الأحد، لمتابعة آخر التّطورات في القضيّة، قبيلَ الكشف عن وفاة رئيسي. ولغاية اللحظة، فإنّ الأسباب الحقيقية لسقوط الطائرة ما زالت محلّ تكهنٍ، فإيرانيًا أعلنت السلطات أنّ تشييع قتلى الطائرة سيكونُ الأربعاء، وأنّها فتحت تحقيقًا في الحادث، أمّا الإعلام الإيراني فما زالَ يركّز على الظروف الجويّة، أمّا الإعلام الإسرائيليّ فصرّح مسؤول إسرائيليّ نافيًا أيّة صلة لدولة الاحتلال بالأمر، في حين يرى مراقبونَ أنّ ثمّة أسبابًا تتعلق بخلافة خامنئي، وبصراعات داخليّة في الحرس الثوري الإيرانيّ يمكن أنْ تجعل من الحادث اغتيالًا محتملًا لأسبابٍ داخليّة.