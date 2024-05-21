انت الأن تتابع خبر الخارجية الأميركية: إيران طلبت منا المساعدة ولكن لم نستطع والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت الولايات المتحدة، الاثنين، إنّها لم تتمكن، لأسباب لوجستية، من تلبية طلب إيراني للمساعدة في أعقاب تحطم طائرة هليكوبتر أسفر عن مقتل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، فيما قدمت واشنطن تعازيها.

وقال المتحدث باسم الخارجية ماثيو ميلر للصحافيين "لقد طلبت منا الحكومة الإيرانية المساعدة. وأوضحنا لهم أننا سنقدم المساعدة، وهو ما نفعله رداً على أي طلب من حكومة أجنبية في هذا النوع من المواقف".

وأضاف ميلر دون الخوض في تفاصيل "في نهاية المطاف، ولأسباب لوجستية إلى حد كبير، لم نتمكن من تقديم تلك المساعدة".