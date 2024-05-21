35647 شهيدا و 79852 مصابا بغزة في اليوم الـ 228

انت الأن تتابع خبرشهيدا 35647 و 79852 مصابا بغزة في اليوم الـ 228 والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 35647 شهيدا و 79852 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.



وقالت “صحة غزة” في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم ال 228 على قطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 85 شهيدا و200 إصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.



وبينت أنه لا زال عددا من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.