انت الأن تتابع خبر ولي العهد السعودي يكشف عن صحة الملك سلمان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - ترأس ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء السعودي محمد بن سلمان اليوم الثلاثاء جلسة لمجلس الوزراء في جدة.



وفي بداية الجلسة

طمأن ولي العهد الجميع على صحة الملك سلمان بن عبدالعزيز، معربا عن تقديره لكل من سأل للاطمئنان عن صحته.



وفي وقت سابق

أعلن الديوان الملكي السعودي إصابة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز بالتهاب في الرئة.



وقال الديوان في بيان: