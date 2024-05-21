انت الأن تتابع خبر مطالبة بتحرك عاجل لإنهاء حصار الاحتلال لمستشفى العودة بغزة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - طالبت شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية، الثلاثاء، بتحرك دولي عاجل لإنهاء حصار قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى العودة في قطاع غزة حماية طواقمه والمرضى.

وقالت الشبكة في بيان إن دبابات الاحتلال تحاصر لليوم الثالث، مباني المستشفى في تل الزعتر، وتمنع الخروج والدخول إليه، معربة عن قلقها تجاه وضع المرضى والطواقم الطبية في ظل الحصار المستمر والمتواصل.

وأشارت إلى إطلاق قوات الاحتلال قذيفة مدفعية باتجاه الطابق الخامس من المستشفى وإلحاق دمار كبير في المبنى، فيما يتمركز قناصة الاحتلال في مبانٍ محيطة بالمستشفى وسط إطلاق نار كثيف على مباني المستشفى.

وعبرت الشبكة عن خشيتها من اقتحام قوات الاحتلال للمستشفى ما يمثل خطورة بالغة على حياة من بداخل المستشفى من مرضى وطواقم طبية.