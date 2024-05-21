انت الأن تتابع خبر فيديو .. مشاهد جديدة لاستهداف آليات الاحتلال من نقطة صفر والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - بثت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية- حماس، الثلاثاء، مشاهد جديدة لاستهداف آليات الاحتلال وقصف تجمعاته في رفح جنوبي القطاع، وأظهرت المشاهد لحظات استهداف المقاومة لدبابة "ميركافا" من المسافة صفر عبر "عبوة شواظ- العمل الفدائية"، بالإضافة لقصف جنود وآليات الاحتلال بقذائف الهاون في محاور القتال شرقي رفح.

والإثنين بثت كتائب "القسام" فيديو يظهر قنص جندي إسرائيلي على محور مخيم جباليا شمالي قطاع غزة، أظهر الفيديو لحظة قنص جندي إسرائيلي داخل ثكنته شرق جباليا، ما أدى إلى سقوطه مباشرة.