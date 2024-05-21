انت الأن تتابع خبر شمال قطاع غزة يعاني من المجاعة بشكل واضح والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مازال شمال قطاع غزّة يعاني من مؤشرات المجاعة بشكل واضح، جراء "استخدم الاحتلال لأسلوب التجويع كأداة حرب ضد سكان قطاع غزة بشكل عام، وشمال القطاع بشكل خاص، وذلك من خلال إغلاق المعابر وإطباق الحصار وقطع الإمدادات الغذائية والسلع الأساسية والمياه والدواء والكهرباء"، حسبَ ما أفاد المكتب الإعلامي الحكوميّ.

وأضاف المكتب في بيان صحفي، الثلاثاء، أن هذا الواقع يشي بأن وقوع المجاعة في شمال القطاع بات أمرا محققا، ومؤشرات سوء التغذية التي ظهرت على جميع سكان شمال القطاع، أحد دلائل وقوعها وذلك نظرا لعدم توفر مصادر الغذاء وفق ما يحتاجه الإنسان الطبيعي من كميات ونوعيات.

وطالب المكتب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل لوقف حرب التجويع، وإدخال احتياجات المواطنين في شمال غزة.