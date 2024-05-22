انت الأن تتابع خبر الاحتلال يعترف بإصابات .. والقسام تكثف حدّة الاشتباكات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قالت مصادر عبرية، الأربعاء، إنّه قتل وأصيب عدد من جنود الاحتلال في اشتباكات مع المقاومة بقطاع غزة، لكنّ جيش الاحتلال لم يعترف، لغاية اللحظة، سوى بإصابة جنديّ واحدٍ بجراح خطرة خلال المعارك في شمالي قطاع غزة.

في سياقٍ متّصل كثّفت كتائب القسام، الجناح العسكري المسلح لحركة حماس، من حدّة الاشتباكات مع القوات الإسرائيليّة المتوغلة على طول مساحة القطاع، وأعلنت القسام، الأربعاء، إيقاعَ قوة إسرائيلية راجلة قوامها 10 جنود في كمين ليلي بعد استهدافها بعبوة رعدية وإلقاء القنابل اليدوية.

وأضافت القسام أنه "فور حضور قوة الإنقاذ قام مقاتلو القسام بتفجير عبوة "شواظ" فيها وأوقعوا أفراد القوتين بين قتيل وجريح قرب مدرسة الزراعة شمال بيت حانون شمال القطاع".

وفي بيانٍ آخر، قالت القسام إنها "استهدفت ناقلة جند إسرائيلية بقذيفة "تاندوم" في محيط بوابة صلاح الدين جنوب شرق مدينة رفح جنوب القطاع، واستهدفت كتائب القسام جرافتين عسكريتين من نوع "D9" بقذيفة "الياسين 105" وعبوة "شواظ" في حي البرازيل على الحدود الفلسطينية المصرية جنوب شرق مدينة رفح".